Video Games & Music Philharmonie de Paris Paris
Video Games & Music Philharmonie de Paris Paris vendredi 3 avril 2026.
Video Games & Music
Philharmonie de Paris 221 avenue Jean-Jaurès Paris Paris
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-03
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-04-03
Une odyssée sonore et interactive à la Philharmonie de Paris, du 3 avril 2026 au 10 janvier 2027, qui explore l’évolution musicale des jeux vidéo à travers plus de vingt installations immersives. Quand le son devient jeu !
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Philharmonie de Paris 221 avenue Jean-Jaurès Paris 75019 Paris Île-de-France +33 1 44 84 44 84 contact@philharmoniedeparis.fr
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English :
A sound and interactive odyssey at the Philharmonie de Paris, from April 3, 2026 to January 10, 2027, exploring the musical evolution of video games through more than twenty immersive installations. When sound becomes play!
L’événement Video Games & Music Paris a été mis à jour le 2026-03-23 par Choose Paris Region
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