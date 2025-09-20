Vidéo « les 20 ans du PAH » Guebwiller

Découvrez une vidéo retraçant l’histoire du service Pah de la CCRG.

Dans l’auditorium du château, découvrez une vidéo qui retrace les 20 dernières années du service Pays d’art et d’histoire de la Région de Guebwiller. De ses grands moments à ses missions quotidiennes… le tout de manière décalée !

Entrée libre

Les 20 et 21 septembre, de 10h à 18h30 dans l'auditorium du château de la Neuenbourg.

3 rue du 4 février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 56 22 patrimoine@cc-guebwiller.fr

English :

Discover a video retracing the history of the CCRG’s Pah service.

German :

Sehen Sie sich ein Video an, das die Geschichte der Pah-Abteilung der CCRG erzählt.

Italiano :

Guardate un video che ripercorre la storia del servizio Pah del CCRG.

Espanol :

Vea un vídeo sobre la historia del servicio Pah del CCRG.

