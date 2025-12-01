Vidéo-Mapping de Noël à Martigues Miroir aux Oiseaux Martigues

Vidéo-Mapping de Noël à Martigues

Du samedi 20 au dimanche 21 décembre 2025 de 18h à 21h. Miroir aux Oiseaux L’île Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-21 21:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Sur le célèbre et pittoresque Miroir aux Oiseaux, le spectacle enchantera petits et grands. C’est quoi un Vidéo-Mapping ? Ce n’est pas une vidéo-projection mais une création originale qui s’inspire d’un lieu pour le transformer et raconter une histoire.Familles

Les couleurs vives et cohérentes des façades de maisons et des coques de bateaux ont retenu l’attention de nombreux peintres (Delacroix, Corot, Loubon, Ziem ou Dufy) au XIXe siècle…mais pour ce Noël 2024, les artistes Mickaël Varlet (dit Caillou) et Thierry Pierras ajoute une nouvelle dimension contemplative.



Les artistes vont vous surprendre une nouvelle fois les façades colorées des maisons de pêcheurs seront transformées en autant de boîtes merveilleuses.

Les spectateurs seront accompagnés par une création musicale, des bruitages et seront invités à découvrir l’histoire d’un personnage énigmatique. .

Miroir aux Oiseaux L’île Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

English :

Set on the famous and picturesque Miroir aux Oiseaux, the show will enchant young and old alike. What is video mapping? It’s not a video projection, but an original creation inspired by a place to transform it and tell a story.

German :

Auf dem berühmten und malerischen Miroir aux Oiseaux (Vogelspiegel) wird die Show Groß und Klein begeistern. Was ist ein Video-Mapping? Es ist keine Videoprojektion, sondern eine originelle Kreation, die sich von einem Ort inspirieren lässt, um ihn zu verwandeln und eine Geschichte zu erzählen.

Italiano :

Ambientato sul famoso e pittoresco Miroir aux Oiseaux, lo spettacolo incanterà grandi e piccini. Che cos’è il video mapping? Non è una proiezione video, ma una creazione originale ispirata a un luogo per trasformarlo e raccontare una storia.

Espanol :

Ambientado en el famoso y pintoresco Miroir aux Oiseaux, el espectáculo encantará a grandes y pequeños. ¿Qué es el video mapping? No es una proyección de vídeo, sino una creación original inspirada en un lugar para transformarlo y contar una historia.

L’événement Vidéo-Mapping de Noël à Martigues Martigues a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme de Martigues