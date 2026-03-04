Video Mapping Festival #9, Opéra de Lille, Lille

Video Mapping Festival #9 10 et 11 avril Opéra de Lille Nord

Gratuit (sauf mention)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-10T21:00:00+02:00 – 2026-04-10T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-11T21:00:00+02:00 – 2026-04-11T23:59:00+02:00

Une vingtaine de créations à découvrir pendant 2 soirées, à travers un parcours dans le centre-ville et le Vieux-Lille !

Video mapping monumentaux sur des bâtiments symboliques, mapping immersif sur architecture d’intérieur, mapping interactif, mapping sur objet, spectacle vivant… Le temps d’un week-end, le Video Mapping Festival propose de re-découvrir les différentes formes du mapping vidéo au cours d’un parcours inédit.

Vendredi 10 et samedi 11 avril 2026 / 21h > 1h

Toutes les infos : www.videomappingfestival.com

Opéra de Lille Pl. du Théâtre, 59000 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=16199612-3532-4f74-a4ef-3ac8a02c63ef [{« link »: « https://videomappingfestival.com/parcours-lille-2026/ »}]

Le Video Mapping Festival est de retour pour sa 9e édition !

Rencontres Audiovisuelles