Vidéo Mapping Festival Le Crotoy Yvrencheux

Vidéo Mapping Festival Le Crotoy Yvrencheux samedi 13 septembre 2025.

Vidéo Mapping Festival Le Crotoy

Avenue du château d’eau Yvrencheux Somme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 21:00:00

fin : 2025-09-13 23:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Le Video Mapping Festival fait escale en Baie de Somme avec deux soirées exceptionnelles, organisées sur deux samedis consécutifs. Les châteaux d’eau d’Yvrencheux et du Crotoy se transformeront tour à tour en toiles lumineuses, accueillant des créations originales autour des enjeux du changement climatique sur le littoral.

Ces œuvres ont été imaginées par un artiste de mapping, nourri des échanges menés avec des experts et habitants du territoire. .

Avenue du château d’eau Yvrencheux 80550 Somme Hauts-de-France

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vidéo Mapping Festival Le Crotoy Yvrencheux a été mis à jour le 2025-08-25 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre