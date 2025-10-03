Video Mapping Festival Mazingarbe Mazingarbe

Parc Mercier 42 rue Alfred Lefebvre Mazingarbe Pas-de-Calais

Début : 2025-10-03

Cette année encore, la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin invite le Video Mapping Festival pour 2 événements à découvrir l’un après l’autre, sur 2 sites du territoire l’Hôtel de Ville de Mazingarbe et l’Étang du Brochet à Harnes !

À Mazingarbe, une création sur l’Hôtel de Ville vous dévoile les différentes étapes de la vie de ce bâtiment à l’histoire mouvementée, tout d’abord résidence du directeur de la Compagnie des Mines de Béthune, puis maternité, avant d’être abandonné et finalement racheté par la municipalité.

Dans une ambiance féerique, le Château Mercier s’anime pour raconter ses métamorphoses de demeure industrielle à refuge de guerre, de maternité aux milliers de naissances à Hôtel de Ville. Aujourd’hui, il abrite aussi la médiathèque, lieu de savoir et de vie, où passé et futur se rencontrent dans la lumière. .

English :

Once again this year, the Communauté d?Agglomération de Lens-Liévin is inviting the Video Mapping Festival for 2 events to be discovered one after the other, at 2 sites in the area: the Hôtel de Ville in Mazingarbe and the Étang du Brochet in Harnes!

German :

Auch dieses Jahr lädt die Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin das Video Mapping Festival zu zwei Veranstaltungen ein, die Sie nacheinander an zwei Orten in der Region entdecken können: im Rathaus von Mazingarbe und im Étang du Brochet in Harnes!

Italiano :

Anche quest’anno, la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin invita il Video Mapping Festival a 2 eventi, uno dopo l’altro, in 2 siti della zona: il Municipio di Mazingarbe e l’Étang du Brochet a Harnes!

Espanol :

Un año más, la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin invita al Festival de Video Mapping a 2 eventos, uno tras otro, en 2 lugares de la zona: ¡el Ayuntamiento de Mazingarbe y el Étang du Brochet en Harnes!

