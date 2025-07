Video Mapping Festival Mers-les-Bains

Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains Somme

Tarif : – –

Début : 2025-08-22 22:30:00

fin : 2025-08-23

2025-08-22

Le Video Mapping Festival vous propose une déambulation le long de l’esplanade de Mers-les-Bains, pour découvrir des créations sur les façades des villas du front de mer qui mettent en lumière et interrogent la problématique du recul du trait de côte sous un angle artistique, réalisées par une artiste mapping, un photographe et une compositrice à partir de discussions menées avec des expert·e·s et habitant·e·s.

21h30 > 0h Diffusion en boucle

Durée 5 x 4 min env.

Gratuit

Parcours sur l’esplanade Esplanade du Général Leclerc, 80350 Mers-les-Bains .

Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France ariadni@rencontres-audiovisuelles.org

