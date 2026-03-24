Video Mapping Festival Quadrilatère Beauvais
Video Mapping Festival Quadrilatère Beauvais samedi 18 avril 2026.
Video Mapping Festival Quadrilatère
22 Rue Saint-Pierre Beauvais Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 21:30:00
fin : 2026-04-18 23:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Préparez-vous à voir l’architecture beauvaisienne sous un nouveau jour. Le samedi 18 avril, de 21h30 à 23h00, la façade du Quadrilatère se transformera en une toile monumentale et vivante. Entre poésie visuelle et prouesse technologique, ce rendez-vous gratuit promet de métamorphoser le centre d’art en une œuvre d’art en mouvement.
Cette soirée unique est le fruit d’une collaboration internationale entre
– Le Quadrilatère, centre d’art de Beauvais.
– L’association Rencontres Audiovisuelles.
– Poliarte, l’Académie des Beaux-Arts et du Design de l’Université de Macerata en Italie.
Projection en boucle toutes les 8 minutes.
Préparez-vous à voir l’architecture beauvaisienne sous un nouveau jour. Le samedi 18 avril, de 21h30 à 23h00, la façade du Quadrilatère se transformera en une toile monumentale et vivante. Entre poésie visuelle et prouesse technologique, ce rendez-vous gratuit promet de métamorphoser le centre d’art en une œuvre d’art en mouvement.
Cette soirée unique est le fruit d’une collaboration internationale entre
– Le Quadrilatère, centre d’art de Beauvais.
– L’association Rencontres Audiovisuelles.
– Poliarte, l’Académie des Beaux-Arts et du Design de l’Université de Macerata en Italie.
Projection en boucle toutes les 8 minutes. .
22 Rue Saint-Pierre Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France
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English :
Get ready to see Beauvais architecture in a whole new light. On Saturday, April 18, from 9:30pm to 11:00pm, the Quadrilatère facade will be transformed into a monumental, living canvas. A blend of visual poetry and technological prowess, this free event promises to transform the art center into a moving work of art.
This unique evening is the fruit of an international collaboration between
– Le Quadrilatère, Beauvais art center.
– Rencontres Audiovisuelles.
– Poliarte, the Academy of Fine Arts and Design at the University of Macerata in Italy.
Projection looped every 8 minutes.
L’événement Video Mapping Festival Quadrilatère Beauvais a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis
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