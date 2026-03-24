Video Mapping Festival Quadrilatère Beauvais

Video Mapping Festival Quadrilatère

22 Rue Saint-Pierre Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 21:30:00

fin : 2026-04-18 23:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Préparez-vous à voir l’architecture beauvaisienne sous un nouveau jour. Le samedi 18 avril, de 21h30 à 23h00, la façade du Quadrilatère se transformera en une toile monumentale et vivante. Entre poésie visuelle et prouesse technologique, ce rendez-vous gratuit promet de métamorphoser le centre d’art en une œuvre d’art en mouvement.

Cette soirée unique est le fruit d’une collaboration internationale entre

– Le Quadrilatère, centre d’art de Beauvais.

– L’association Rencontres Audiovisuelles.

– Poliarte, l’Académie des Beaux-Arts et du Design de l’Université de Macerata en Italie.

Projection en boucle toutes les 8 minutes.

Préparez-vous à voir l’architecture beauvaisienne sous un nouveau jour. Le samedi 18 avril, de 21h30 à 23h00, la façade du Quadrilatère se transformera en une toile monumentale et vivante. Entre poésie visuelle et prouesse technologique, ce rendez-vous gratuit promet de métamorphoser le centre d’art en une œuvre d’art en mouvement.

Cette soirée unique est le fruit d’une collaboration internationale entre

– Le Quadrilatère, centre d’art de Beauvais.

– L’association Rencontres Audiovisuelles.

– Poliarte, l’Académie des Beaux-Arts et du Design de l’Université de Macerata en Italie.

Projection en boucle toutes les 8 minutes. .

22 Rue Saint-Pierre Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

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English :

Get ready to see Beauvais architecture in a whole new light. On Saturday, April 18, from 9:30pm to 11:00pm, the Quadrilatère facade will be transformed into a monumental, living canvas. A blend of visual poetry and technological prowess, this free event promises to transform the art center into a moving work of art.

This unique evening is the fruit of an international collaboration between

– Le Quadrilatère, Beauvais art center.

– Rencontres Audiovisuelles.

– Poliarte, the Academy of Fine Arts and Design at the University of Macerata in Italy.

Projection looped every 8 minutes.

L’événement Video Mapping Festival Quadrilatère Beauvais a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis