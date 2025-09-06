Vidéo Mapping Festival Yvrencheux Yvrencheux

Vidéo Mapping Festival Yvrencheux Yvrencheux samedi 6 septembre 2025.

Vidéo Mapping Festival Yvrencheux

Route de Gapennes Yvrencheux Somme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 21:00:00

fin : 2025-09-06 23:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Le Video Mapping Festival fait escale en Baie de Somme avec deux soirées exceptionnelles, organisées sur deux samedis consécutifs. Les châteaux d’eau d’Yvrencheux et du Crotoy se transformeront tour à tour en toiles lumineuses, accueillant des créations originales autour des enjeux du changement climatique sur le littoral.

Ces œuvres ont été imaginées par un artiste de mapping, nourri des échanges menés avec des experts et habitants du territoire. .

Route de Gapennes Yvrencheux 80150 Somme Hauts-de-France

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vidéo Mapping Festival Yvrencheux Yvrencheux a été mis à jour le 2025-08-25 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre