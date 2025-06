Vidéo mapping Noyelles en fêtes Noyelles-Godault 21 juin 2025 07:00

Dans le cadre de Noyelles en Fête 2025, venez vivre une soirée cinéma en plein air

L’Église Saint-Martin se transformera en véritable tableau lumineux grâce à un spectacle de vidéo mapping à couper le souffle.

Un moment magique à vivre en famille ou entre amis, pour terminer la journée en beauté ! .

Rue de l’Egalité

Noyelles-Godault 62950 Pas-de-Calais Hauts-de-France

English :

As part of Noyelles en Fête 2025, come and enjoy an open-air cinema evening

German :

Erleben Sie im Rahmen von Noyelles en Fête 2025 einen Kinoabend unter freiem Himmel

Italiano :

Nell’ambito di Noyelles en Fête 2025, venite a godervi una serata di cinema all’aperto

Espanol :

En el marco de Noyelles en Fête 2025, venga a disfrutar de una velada de cine al aire libre

