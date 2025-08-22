Vidéo-mapping sur l’Hôtel-Dieu de Hautefort Hautefort

Place Marquis Jacques François Hautefort Dordogne

Début : 2025-08-22

fin : 2025-08-23

2025-08-22

Place à l’émerveillement, sur la façade de l’Hôtel-Dieu… Admirez un spectacle son et lumière qui met en couleur l’hospice de Hautefort.

19h-21h30 Entrée gratuite dans le parc du Château de Hautefort. Pique-nique libre sur l’herbe, restauration, crêpes et buvette sur place. Hamburger au foie gras sur réservation (Le Troubadour 05 53 51 61 49).

19h-23h Saucisses de canard, pommes de terre sarladaises, rillettes, crêpes et buvette à l’Hôtel-Dieu (Place du Marquis J.F de Hautefort.

21h30 Départ du château par une allée de lumières jusqu’à l’Hôtel-Dieu.

22h Projection Vidéo Mapping du spectacle « La plume et l’Epée » sur l’Hôtel Dieu.

22h45 Projection Vidéo Mapping de l’Histoire de l’Hôtel-Dieu (spectacle 2023) suivie d’un final son et lumière.

Pour plus de renseignements 06 85 23 81 75.

Le 22et 23 août à 22h. Pique-nique possible dès 19h30. .

Place Marquis Jacques François Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 98 29 83

