Vidéo « Patrimoine architectural local » Château de Châtillon-sur-Indre Châtillon-sur-Indre

Vidéo « Patrimoine architectural local » Château de Châtillon-sur-Indre Châtillon-sur-Indre vendredi 19 septembre 2025.

Vidéo « Patrimoine architectural local » Vendredi 19 septembre, 14h00 Château de Châtillon-sur-Indre Indre

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Fin : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

A la Micro-Folie, visionnez en continu un siècle du château en images.

Château de Châtillon-sur-Indre Place du Vieux Château 36700 Châtillon-sur-Indre Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire http://www.chatillon-sur-indre.fr Le Château de Châtillon-sur-Indre est un ensemble monumental d’importance, situé au centre de la ville

dont il constitue le cœur. Il se compose de deux entités associées : un donjon formé d’une tour maîtresse du XIIe siècle entourée d’une chemise annulaire, et une enceinte castrale comprenant plusieurs corps de bâtiments disposés autour d’une cour centrale. Parmi ces bâtiments, le logis est incontestablement le plus imposant. Il fut construit

par Pierre de La Broce, chambellan et favori du roi Philippe III le Hardi, à qui la châtellenie de Châtillon fut attribuée

en 1274.

Au fil des siècles, le logis fit l’objet de plusieurs remaniements et rajouts : escalier rampe sur rampe au XVe siècle, porte monumentale et pavillon de liaison au XVIIe siècle. Parking à emplacements PMR disponible

A la Micro-Folie, visionnez en continu un siècle du château en images.

Karine Lepage