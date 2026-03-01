Vidéo-poème Rue de la Grande Abbaye Fréhel

Vidéo-poème

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-18 15:00:00

fin : 2026-03-18 16:00:00

2026-03-18

Animez votre poème.

Pour le Printemps des poètes, donnez vie à votre poème en créant une courte vidéo.

Tout public

Sur inscription par téléphone ou par mail .

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12

