Vidéo-poème Rue de la Grande Abbaye Fréhel

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-18 15:00:00
fin : 2026-03-18 16:00:00
2026-03-18
Animez votre poème.
Pour le Printemps des poètes, donnez vie à votre poème en créant une courte vidéo.
Tout public
Sur inscription par téléphone ou par mail .
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12
