Vidéo projection Bonneval
Vidéo projection Bonneval mardi 14 avril 2026.
Vidéo projection
Promenade du Mail Bonneval Eure-et-Loir
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:30:00
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
2 .
Promenade du Mail Bonneval 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 47 21 93
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English :
L’événement Vidéo projection Bonneval a été mis à jour le 2026-03-19 par OT DU BONNEVALAIS