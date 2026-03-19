Vidéo projection Bonneval

Vidéo projection Promenade du Mail Bonneval 2026-04-14

Vidéo projection Bonneval mardi 14 avril 2026.

Vidéo projection

Promenade du Mail Bonneval Eure-et-Loir

Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:30:00
fin : 2026-04-14

Date(s) :
2026-04-14

2  .

Promenade du Mail Bonneval 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 47 21 93 

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English :

L’événement Vidéo projection Bonneval a été mis à jour le 2026-03-19 par OT DU BONNEVALAIS

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