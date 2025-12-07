Vidéoclub de REV’ Forum des Images Paris

La première édition du Vidéoclub de REV’, salon consacré à l’édition vidéo se tiendra le dimanche 7 décembre prochain au Forum des Images.

Cette journée a été pensée comme une fête pour découvrir la richesse du travail des éditeurs vidéo français. Stands, rencontres, projections, table-ronde et animations diverses sont au programme de cet évènement destiné à célébrer le cinéma sous toutes ses formes !

Vidéoclub de REV’ 2025, demandez le programme

Voici un petit résumé de ce qui vous attend, heure par heure, à la première édition du Vidéoclub de REV’ le dimanche 7 septembre au @forumdesimages.

Vidéoclub de REV’ le dimanche 7 septembre au Forum des Images.

10h : ouverture du salon

Accès aux stands des 29 éditeurs présents

(dans le Hall et le Grand Foyer)

11h : table-ronde thématique

L’éditorialisation des contenus, enjeux d’un secteur

(salle 300)

14h : podcast Réalisé sans trucage

Enregistrement d’un épisode en public

(salle 300)

16h : séance Cinékidz

MACPAT LE CHAT CHANTEUR, 40 minutes, à partir de 3 ans

(salle 500)

17h : séance patrimoine

LE VOYAGE DE LA PEUR, réalisé par Ida Lupino, 1h11

(salle 300)

20h : séance de clôture

GREAT JAILBREAK, réalisé par Teruo Ishii, 1h31

(salle 300)

19h : fermeture du salon

Informations pratiques

Le Vidéoclub de REV’, salon 100% dédié à l’édition vidéo physique, débarque à Paris. Une journée pour rencontrer les éditeurs, découvrir leur travail mais également assister à des projections, échanger, comprendre les enjeux du secteur… et célébrer le cinéma ensemble !

Au programme

29 éditeurs

3 projections

1 table ronde

1 enregistrement de podcast en public

Bar & petite restauration sur place

Projections, rencontres, stands éditeurs… on vous attend nombreux !

La Réunion des Éditeurs Vidéo vous donne rendez-vous au Forum des Images le dimanche 7 décembre pour la première édition du Vidéoclub de REV’, un salon qui présentera le meilleur de l’édition vidéo en France.

Le dimanche 07 décembre 2025

de 10h00 à 19h00

gratuit

Entrée gratuite et accès libre aux stands éditeurs

Projections de films aux tarifs habituels du Forum des Image

Tout public.

Forum des Images Westfield Forum des Halles – 2, rue du Cinéma 75001 Paris

