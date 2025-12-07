Vidéoclub de REV’ Forum des Images Paris
La première édition du Vidéoclub de REV’, salon consacré à l’édition vidéo se tiendra le dimanche 7 décembre prochain au Forum des Images.
Cette journée a été pensée comme une fête pour découvrir la richesse du travail des éditeurs vidéo français. Stands, rencontres, projections, table-ronde et animations diverses sont au programme de cet évènement destiné à célébrer le cinéma sous toutes ses formes !
Vidéoclub de REV’ 2025, demandez le programme
Voici un petit résumé de ce qui vous attend, heure par heure, à la première édition du Vidéoclub de REV’ le dimanche 7 septembre au @forumdesimages.
10h : ouverture du salon
Accès aux stands des 29 éditeurs présents
(dans le Hall et le Grand Foyer)
11h : table-ronde thématique
L’éditorialisation des contenus, enjeux d’un secteur
(salle 300)
14h : podcast Réalisé sans trucage
Enregistrement d’un épisode en public
(salle 300)
16h : séance Cinékidz
MACPAT LE CHAT CHANTEUR, 40 minutes, à partir de 3 ans
(salle 500)
17h : séance patrimoine
LE VOYAGE DE LA PEUR, réalisé par Ida Lupino, 1h11
(salle 300)
20h : séance de clôture
GREAT JAILBREAK, réalisé par Teruo Ishii, 1h31
(salle 300)
19h : fermeture du salon
Informations pratiques
Le Vidéoclub de REV’, salon 100% dédié à l’édition vidéo physique, débarque à Paris. Une journée pour rencontrer les éditeurs, découvrir leur travail mais également assister à des projections, échanger, comprendre les enjeux du secteur… et célébrer le cinéma ensemble !
Au programme
29 éditeurs
3 projections
1 table ronde
1 enregistrement de podcast en public
Bar & petite restauration sur place
Projections, rencontres, stands éditeurs… on vous attend nombreux !
La Réunion des Éditeurs Vidéo vous donne rendez-vous au Forum des Images le dimanche 7 décembre pour la première édition du Vidéoclub de REV’, un salon qui présentera le meilleur de l’édition vidéo en France.
Le dimanche 07 décembre 2025
de 10h00 à 19h00
gratuit
Entrée gratuite et accès libre aux stands éditeurs
Projections de films aux tarifs habituels du Forum des Image
Tout public.
Forum des Images Westfield Forum des Halles – 2, rue du Cinéma 75001 Paris
