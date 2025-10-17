Vidéoconférence Bourdieu par Bourdieu de Thomas Buisse Tournus

Vidéoconférence Bourdieu par Bourdieu de Thomas Buisse

café associatif « L’embarq quai Bardin Tournus Saône-et-Loire

Début : 2025-10-17

2025-10-17

Cette vidéoconférence sur la sociologie est une initiation. Elle s‘adresse à des non spécialistes.

Elle a pour but de faire découvrir les bases du raisonnement sociologique avec les concepts de la sociologie de Pierre Bourdieu.

Habitus, capital, champs sont décortiqués et mis en relation de la manière la plus concrète possible.

Vidéos, photos, schémas, plusieurs outils sont mis à contribution pour dévoiler ce monde social qui ne se laisse pas appréhender facilement.

Simplifier du complexe n‘est pas simple, surtout quand il s‘agit d‘éviter de tomber dans le simplisme.

Pierre Bourdieu disait en conclusion D‘esquisse pour une socioanalyse : Rien ne me rendrait plus heureux que d‘avoir réussi à faire que certains de mes lecteurs ou lectrices reconnaissent leurs expériences, leurs difficultés, leurs interrogations, leurs souffrances dans les miennes, et qu’ils tirent, grâce à la sociologie, des moyens de faire et de vivre un tout petit peu mieux ce qu’ils vivent et ce qu’ils font

On va essayer de le rendre heureux.

Participation libre .

café associatif « L’embarq quai Bardin Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 64 26 99 artmuze.production@gmail.com

