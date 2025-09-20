Vidéoconférence: histoire du (des) château(x) de Pinon Salle Boris Vian rue du 7ème BCA près du stade Pinon

Vidéoconférence: histoire du (des) château(x) de Pinon Samedi 20 septembre, 16h00 Salle Boris Vian rue du 7ème BCA près du stade Aisne

La vidéoconférence a lieu à 16h en la salle Boris Vian à proximité du stade de PINON.

Elle est précédée par une visite du site de l’ancien château qui se tient de 14 h à 15h30 au « vieux Pinon » rue des étangs.

IL vous est aussi proposé une exposition relative aux châteaux proches de Pinon. Elle est ouverte de 13h30 à 17h30 en la salle Boris Vian.

Salle Boris Vian rue du 7ème BCA près du stade 02320 PINON Pinon 02320 Aisne Hauts-de-France 0323801632 https://histoiredepinon.jimdofree.com/ Édifiè au XVIII éme siècle, le château de Pinon a été entièrement détruit au cours de la première guerre mondiale.

Il ne fut pas reconstruit en l’état mais fut remplacé par une construction de type Art déco implantée à proximité de la gare.

A l’appui de photos, cartes et autres documents, nous vous présentons l’histoire de ce(s) château(x). Possibilité de parking à proximité de la salle Boris Vian et le long de la rue de Biesmes.

photo ASPHPE