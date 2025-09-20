Vidéoformes Complantation | Journées Européennes du Patrimoine 2025 Chapelle de l’Oratoire Clermont-Ferrand
Vidéoformes Complantation | Journées Européennes du Patrimoine 2025
Chapelle de l’Oratoire 14 rue de l’Oratoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
La complantation est l’art de mélanger les cépages dans un terroir. Technique ancestrale provenant de l’Alsace, elle est la plus ancienne forme de viticulture connue avant l’apparition des clones et l’appauvrissement de la biodiversité.
English :
Complantation is the art of blending grape varieties in a terroir. An ancestral technique originating in Alsace, it is the oldest known form of viticulture before the advent of clones and the impoverishment of biodiversity.
German :
Die Complantation ist die Kunst, die Rebsorten in einem Terroir zu mischen. Sie ist die älteste bekannte Form des Weinbaus, bevor es Klone gab und die Biodiversität abnahm.
Italiano :
L’impianto è l’arte di mescolare i vitigni in un terroir. Tecnica ancestrale originaria dell’Alsazia, è la più antica forma di viticoltura conosciuta prima dell’avvento dei cloni e dell’impoverimento della biodiversità.
Espanol :
La plantación es el arte de mezclar variedades de uva en un terruño. Técnica ancestral originaria de Alsacia, es la forma de viticultura más antigua conocida antes de la llegada de los clones y el empobrecimiento de la biodiversidad.
