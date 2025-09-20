Vidéos – architecture à Brest Hôtel de Ville de Brest Brest

Vidéos – architecture à Brest Hôtel de Ville de Brest Brest samedi 20 septembre 2025.

Vidéos – architecture à Brest 20 et 21 septembre Hôtel de Ville de Brest Finistère

Entrée libre à l’accueil de l’hôtel de ville de Brest

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Présentation de 3 vidéos sur l’architecture à Brest pour 3 périodes : l’art nouveau, l’art déco et la reconstruction.

Hôtel de Ville de Brest 2 Rue Frézier 29200 Brest Brest 29200 Centre Ville Finistère Bretagne 0298342610 https://archives.brest.fr/ https://brest.fr/ Hôtel de ville de Brest, inauguré en 1961. Parking Liberté, tramway arrêt Liberté

Journées européennes du patrimoine 2025

Archives Brest