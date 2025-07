Vider grenier Beaulieu

Vider grenier Beaulieu dimanche 27 juillet 2025.

Beaulieu Indre

Dimanche 2025-07-27 06:00:00

2025-07-27

Brocante toute la journée sur la place du village. Restauration sur place.

Beaulieu 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 63 38

English :

Flea market all day on the village square.

German :

Trödelmarkt den ganzen Tag über auf dem Dorfplatz.

Italiano :

Mercato delle pulci tutto il giorno nella piazza del paese.

Espanol :

Mercadillo todo el día en la plaza del pueblo.

L'événement Vider grenier Beaulieu a été mis à jour le 2025-07-11 par Destination Brenne