Videz vos armoires Salle polyvalente Barfleur

Videz vos armoires

Salle polyvalente Rue des Écoles Barfleur Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 10:00:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Vêtements et accessoires d’occasion mais de qualité toutes saisons.

Vente et achat.

Salle polyvalente. .

Salle polyvalente Rue des Écoles Barfleur 50760 Manche Normandie +33 6 65 15 89 74

