Vidiel’a Rue de l’Estérel Le Mans

Vidiel’a

Rue de l’Estérel L’Espal Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 19:00:00

fin : 2026-04-08 19:30:00

Date(s) :

2026-04-08

Dans ce spectacle drôle et imaginatif, aussi ludique que mélodique, deux interprètes féminines

chanteront des textes poétiques et bigarrés au milieu de sculptures mobiles et portatives afin

d’initier vos enfants aux plaisirs que l’invention suscite et aux joies que la divagation procure. .

Rue de l’Estérel L’Espal Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vidiel’a Le Mans a été mis à jour le 2025-10-20 par CDT72