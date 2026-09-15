Informations pratiques

Rosheim

Vid’landau de l’automne

rue de l’église Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18 09:00:00

fin : 2026-10-18 14:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Marché aux puces spécial enfance.Marché aux puces spécial enfance.

Les bénéfices seront directement versés au groupe Scolaire du Rosenmeer afin de supporter financièrement les différents projets auxquels participent les enfants.

Marché aux puces spécial enfance.

Les bénéfices seront directement versés au groupe Scolaire du Rosenmeer afin de supporter financièrement les différents projets auxquels participent les enfants.

Buvette, petite restauration et tartes flambées. .

rue de l’église Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 44 55 81 apepa.rosheim@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Children’s Flea Market. Children’s Flea Market.

Proceeds will go directly to the Rosenmeer School Group to provide financial support for the various projects in which the children participate.

L’événement Vid’landau de l’automne Rosheim a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile