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AGENDA · Rosheim

Vid’landau de l’automne Rosheim

dimanche 18 octobre 2026 · Rosheim

Vid’landau de l’automne Rosheim

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
rue de l'église
Ville
67560 Rosheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Rosheim

Vid’landau de l’automne

rue de l’église Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-18 09:00:00
fin : 2026-10-18 14:00:00

Date(s) :
2026-10-18

Marché aux puces spécial enfance.Marché aux puces spécial enfance.
Les bénéfices seront directement versés au groupe Scolaire du Rosenmeer afin de supporter financièrement les différents projets auxquels participent les enfants.
Marché aux puces spécial enfance.
Les bénéfices seront directement versés au groupe Scolaire du Rosenmeer afin de supporter financièrement les différents projets auxquels participent les enfants.

Buvette, petite restauration et tartes flambées.   .

rue de l’église Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 44 55 81  apepa.rosheim@gmail.com

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English :

Children’s Flea Market. Children’s Flea Market.
Proceeds will go directly to the Rosenmeer School Group to provide financial support for the various projects in which the children participate.

L’événement Vid’landau de l’automne Rosheim a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

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