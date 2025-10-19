Vid’landau Rosheim

Vid’landau Rosheim dimanche 19 octobre 2025.

Vid’landau

rue de l’Église Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19 14:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Marché aux puces spécial enfance. Buvette et petite restauration. Organisé par l’APEPA Rosheim.

Marché aux puces spécial enfance. Buvette et petite restauration.

Les bénéfices seront directement versés au groupe Scolaire du Rosenmeer afin de supporter financièrement les différents projets auxquels participent les enfants. .

rue de l’Église Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est

English :

Flea market for children. Refreshment bar and snacks. Organized by the APEPA Rosheim.

German :

Flohmarkt speziell für Kinder. Getränke und kleine Speisen. Organisiert von der APEPA Rosheim.

Italiano :

Mercatino delle pulci per bambini. Rinfreschi e spuntini. Organizzato dall’APEPA Rosheim.

Espanol :

Mercadillo para niños. Refrescos y aperitivos. Organizado por la APEPA de Rosheim.

L’événement Vid’landau Rosheim a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile