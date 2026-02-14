Vie cachée du Léman : mollusques et crustacés sous la loupe – Animation famille, Espace Léman, Genève

Vie cachée du Léman : mollusques et crustacés sous la loupe – Animation famille Mercredi 18 février, 14h00 Espace Léman

10.- pour les adultes, gratuit pour les enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T14:00:00+01:00 – 2026-02-18T15:30:00+01:00

Fin : 2026-02-18T14:00:00+01:00 – 2026-02-18T15:30:00+01:00

Habitants du Léman moins connus, les mollusques et crustacés représentent pourtant une part importante de la biodiversité lémanique. Immiscez-vous dans le rôle de spécialiste et observez ces espèces de plus près grâce à nos loupes et microscopes. Cet atelier vous fera découvrir celles qui vivent dans le Léman ainsi que leurs rôles dans l’écosystème lacustre.

Une animation passionnante à vivre en famille ou entre ami.es

Espace Léman Rue des Cordiers 2 Genève 1207 Les Eaux-Vives Genève [{« type »: « link », « value »: « https://asleman.org/inscription-evenements-espace-leman/ »}]

Marc Bernard