Vie d’Antoine Peluchet Bénévent-l’Abbaye
Vie d’Antoine Peluchet Bénévent-l’Abbaye samedi 18 avril 2026.
Vie d’Antoine Peluchet
2 place de l’Eglise Bénévent-l’Abbaye Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Une rencontre, un texte, celui de Pierre MICHON, une histoire de filiation, une expérience scénique qui s’apparente à un oratorio, un narrateur ingénieur des sons, des voix, des psalmodies.
Des Voix et des Sons d’après Pierre MICHON, conception et interprétation Patrice PUJOL,
Entrée libre, réservation souhaitée. .
2 place de l’Eglise Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 99 16 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vie d’Antoine Peluchet
L’événement Vie d’Antoine Peluchet Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
À voir aussi à Bénévent-l'Abbaye (Creuse)
- Visite et Atelier Plantes et Couleurs Bénévent-l’Abbaye 11 avril 2026
- Mini Tour Creusois Bénévent-l’Abbaye 26 avril 2026
- Circuit pédestre n°B2 La Forêt de Chabaud Bénévent-l’Abbaye Creuse 1 mai 2026
- Circuit Pédestre N°B1 Le dolmen des granges Bénévent-l’Abbaye Creuse 1 mai 2026
- Gravel bleu n°2 « De la Brousse au Puy de Gaud » Bénévent-l’Abbaye Creuse 1 mai 2026