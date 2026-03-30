Vie d’Antoine Peluchet

2 place de l’Eglise Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Une rencontre, un texte, celui de Pierre MICHON, une histoire de filiation, une expérience scénique qui s’apparente à un oratorio, un narrateur ingénieur des sons, des voix, des psalmodies.

Des Voix et des Sons d’après Pierre MICHON, conception et interprétation Patrice PUJOL,

Entrée libre, réservation souhaitée. .

2 place de l’Eglise Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 99 16 98

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English : Vie d’Antoine Peluchet

L’événement Vie d’Antoine Peluchet Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse