Vie d’Antoine Peluchet Bénévent-l’Abbaye

Vie d'Antoine Peluchet 2 place de l'Eglise Bénévent-l'Abbaye 2026-04-18

Vie d’Antoine Peluchet Bénévent-l’Abbaye samedi 18 avril 2026.

Vie d’Antoine Peluchet

2 place de l’Eglise Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Une rencontre, un texte, celui de Pierre MICHON, une histoire de filiation, une expérience scénique qui s’apparente à un oratorio, un narrateur ingénieur des sons, des voix, des psalmodies.
Des Voix et des Sons d’après Pierre MICHON, conception et interprétation Patrice PUJOL,

Entrée libre, réservation souhaitée.   .

2 place de l’Eglise Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 99 16 98 

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English : Vie d’Antoine Peluchet

L’événement Vie d’Antoine Peluchet Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse

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