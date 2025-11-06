Vie d’autrefois loisirs et métiers d’anatn Villentrois-Faverolles-en-Berry

Vie d’autrefois loisirs et métiers d’anatn

Villentrois-Faverolles-en-Berry Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2025-11-06 18:00:00

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Plongez dans le passé pour découvrir la vie, les loisirs et les métiers emblématiques de nos ancêtres à travers l’art et les archives d’époque.

Tout public.

Réservation conseillée. .

Villentrois-Faverolles-en-Berry 36360 Indre Centre-Val de Loire +33 6 77 06 75 27 artsenfolie36600@gmail.com

English :

Plunge into the past to discover the life, leisure activities and emblematic trades of our ancestors through art and period archives.

German :

Tauchen Sie in die Vergangenheit ein und entdecken Sie das Leben, die Freizeitgestaltung und die symbolträchtigen Berufe unserer Vorfahren anhand von Kunst und Archiven aus der damaligen Zeit.

Italiano :

Un tuffo nel passato per scoprire la vita, le attività del tempo libero e i mestieri emblematici dei nostri antenati attraverso l’arte e gli archivi d’epoca.

Espanol :

Sumérjase en el pasado para descubrir la vida, las actividades de ocio y los oficios emblemáticos de nuestros antepasados a través del arte y los archivos de época.

