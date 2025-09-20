Vie et combats de galdiateurs par Gladia Armatura Ruines gallo-romaines de Champlieu Orrouy

Vie et combats de galdiateurs par Gladia Armatura 20 et 21 septembre Ruines gallo-romaines de Champlieu Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

•Campement de présentation des équipements des gladiateurs

Représentation de combats de gladiateurs :

Samedi 15h00

Dimanche 11h30 et 15h00

Ruines gallo-romaines de Champlieu 60129 – Orrouy. Orrouy 60129 Oise Hauts-de-France 0344107220 https://champlieu.oise.fr/ https://www.oise.fr/actions/culture-et-patrimoine/archeologie Site antique redécouvert Par Napoléon III, ancienne agglomération secondaire, Champlieu présente encore un théâtre des thermes et un temple. Situé dans un écrin de verdure ce site permet de faire un voyage dans l’histoire dans un environnement boisé. A proximité se situe l’emplacement où les chars Renault furent testés pendant la Première Guerre mondial. Un lieu riche d’histoire. Accès par véhicule particulier. Petit Parking. Pas d’installation.

