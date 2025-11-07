Vie et destin liberté et soumission – Brigitte Jaques-Wajeman Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Brigitte Jaques-Wajeman a découvert le roman de Vassili Grossman il y a plus de vingt ans. Pendant toutes ces années, elle a eu le désir de le porter au théâtre. Ce roman, terminé en 1959, interdit de publication, met en scène le désastre du régime soviétique que son auteur ose mettre en regard du régime nazi et de l’extermination du peuple juif. En nouant ces événements, qui donnent sa figure tragique au XXe siècle, Vassili Grossman écrit l’un des plus grands livres de ce siècle. Il nous fait voir les effets de la terreur, et surtout, le désir de soumission qui submerge les personnages, les paralyse et tue en eux toute résistance. La servitude est le leitmotiv principal, le fil rouge que nous allons suivre de ce livre-monde. En ce XXIe siècle, Vie et destin résonne d’une actualité inattendue, celle d’une Russie qui renoue avec le mensonge et la peur. Grossman nous aide à comprendre ce qui se passe aujourd’hui même, sous nos yeux.

À chaque jour, à chaque heure, il fallait lutter pour le droit d’être un homme…

Du jeudi 08 janvier 2026 au mardi 27 janvier 2026 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-08T01:00:00+01:00

fin : 2026-01-28T00:59:59+01:00

Date(s) :

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

Métro -> 1 : Châtelet (Paris) (108m)

Bus -> 21384758676970727475768596 : Châtelet (Paris) (108m)

Vélib -> Victoria – Place du Chatelet (96.18m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-25-26 +33148875442