VIE ET HISTOIRE DE MÈRE ANTIGO, Salle des Libertés Perpignan

Salle des Libertés 3 Rue Edmond Bartissol Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2026-01-13 18:30:00
fin : 2026-01-13
Date(s) :
2026-01-13
A la Salle des Libertés, Conférence donnée par l’abbé Francis WAFFELAERT
Salle des Libertés 3 Rue Edmond Bartissol Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 63 93 ac.cathedraleperpignan@gmail.com
English :
At the Salle des Libertés, Lecture by Father Francis WAFFELAERT
