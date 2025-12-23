VIE ET HISTOIRE DE MÈRE ANTIGO, Salle des Libertés Perpignan

VIE ET HISTOIRE DE MÈRE ANTIGO

Salle des Libertés 3 Rue Edmond Bartissol Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2026-01-13 18:30:00

fin : 2026-01-13

A la Salle des Libertés, Conférence donnée par l’abbé Francis WAFFELAERT

Salle des Libertés 3 Rue Edmond Bartissol Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 63 93 ac.cathedraleperpignan@gmail.com

English :

At the Salle des Libertés, Lecture by Father Francis WAFFELAERT

