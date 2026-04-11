Vie et mémoire du Bas-Adour l’eau Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne
Vie et mémoire du Bas-Adour l’eau Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne jeudi 28 mai 2026.
Bayonne
Vie et mémoire du Bas-Adour l’eau
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:00:00
fin : 2026-05-28 19:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Par l’association Mémoire Vivante, dans le cadre de la valorisation de l’opération de collectage du patrimoine gascon. Organisation Musée Basque. Gratuit. Sur réservation. .
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 accueil@musee-basque.fr
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English : Vie et mémoire du Bas-Adour l’eau
L’événement Vie et mémoire du Bas-Adour l’eau Bayonne a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Bayonne
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