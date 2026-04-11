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Vie et mémoire du Bas-Adour l’eau Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne

Vie et mémoire du Bas-Adour l’eau Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne

Vie et mémoire du Bas-Adour l’eau Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Musée Basque et de l'histoire de Bayonne

Adresse : 37 quai des Corsaires

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Bayonne

Vie et mémoire du Bas-Adour l’eau

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:00:00
fin : 2026-05-28 19:00:00

Date(s) :
2026-05-28

Par l’association Mémoire Vivante, dans le cadre de la valorisation de l’opération de collectage du patrimoine gascon. Organisation Musée Basque. Gratuit. Sur réservation.   .

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98  accueil@musee-basque.fr

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English : Vie et mémoire du Bas-Adour l’eau

L’événement Vie et mémoire du Bas-Adour l’eau Bayonne a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Bayonne

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