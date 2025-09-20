Vie et mort de l’abattoir de Tréguier Rue du Guindy Tréguier

Rue du Guindy Ancien abattoir Tréguier Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Venez découvrir ou redécouvrir l’ancien abattoir de Tréguier rue du Guindy.

Conférences de Xavier Cottin au sein des bâtiments situés dans l’aire du Centre Technique Municipal.

Xavier Cottin vous contera « Vie et mort de l’abattoir de Tréguier » accompagné d’anciens ouvriers ayant travaillé dans ces locaux. .

