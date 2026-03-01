VIE ET MORT DES NEURONES DES PISTES POUR LES PRÉSERVER MAISON GARONNE Cazères

VIE ET MORT DES NEURONES DES PISTES POUR LES PRÉSERVER

Dans le cadre de la Semaine du Cerveau, nous accueillons Marie-Christine Miquel, enseignante-chercheuse émérite à l’Université de Toulouse (CRCA/CBI CNRS) autour d’une présentation et d’un pot convivial.

Elle nous parlera des neurones, ces cellules si particulières du cerveau comment naissent-ils, vivent-ils et meurent-ils ? Fragiles, les neurones sont sensibles à différentes atteintes pathologiques dont elle illustrera quelques exemples. Mais ce qui va surtout nous intéresser ici est la capacité dite de plasticité du cerveau qui permet de s’adapter à l’environnement et de résister aux différentes atteintes de l’âge ou de maladies. Au travers d’exemples de cette plasticité, elle nous décrira les conditions de sa préservation.

Organisée chaque année au mois de mars depuis 1999, la Semaine du Cerveau est coordonnée en France par la Société des Neurosciences. Cette manifestation internationale, imaginée par la Dana Foundation, est organisée simultanément dans une centaine de pays et plus de 100 villes en France. Elle a pour but de sensibiliser le grand public à l’importance de la recherche sur le cerveau. C’est l’occasion pour de nombreux chercheurs et chercheuses de rencontrer le public et de partager avec lui les avancées obtenues dans les laboratoires de recherche en neurosciences, d’en présenter les enjeux pour la connaissance du cerveau et les implications pour notre société. .

English :

As part of Brain Week, we welcome Marie-Christine Miquel, professor-researcher emeritus at the University of Toulouse (CRCA/CBI CNRS) for a presentation and a convivial drink.

