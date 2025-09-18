Vie Étudiante Welcome Day ! Hôtel de Ville Nancy

Hôtel de Ville 1 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Jeudi Jeudi 2025-09-18 16:00:00

Vous êtes un nouvel étudiant international à l’Université de Loraine ?

Bienvenue à l’Université de Lorraine ! Bienvenue à Nancy !

L’Université de Lorraine et ses partenaires organisent pour vous un évènement spécial afin de vous faire découvrir la vie étudiante en Lorraine !

Au programme

De 16h à 19h Salle Chepfer (rue Pierre Fourier)

Stands d’information (formalités administratives, vie dans la Métropole, santé et sécurité sociale, sport, culture, associations, etc.), et jeu de piste avec des goodies à gagner

A 19h30 Grands salons de l’Hôtel de Ville (1 place Stanislas)

French Apéro (apéritif) avec discours officiels de bienvenue, French Apéro et animation musicale

A partir de 22h After Party organisée par l’association ESN

Inscription obligatoire (places limitées) en ligne.Tout public

Hôtel de Ville 1 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00

English :

Are you a new international student at the Université de Lorraine?

Welcome to the Université de Lorraine! Welcome to Nancy!

The Université de Lorraine and its partners are organizing a special event for you to discover student life in Lorraine!

On the program:

4pm to 7pm Salle Chepfer (rue Pierre Fourier)

Information stands (administrative formalities, life in the Metropolis, health and social security, sport, culture, associations, etc.), and a treasure hunt with goodies to be won

At 7:30pm? Grands salons de l?Hôtel de Ville (1 place Stanislas)

French Apéro (aperitif) with official welcome speeches, French Apéro and musical entertainment

From 10 pm ? After Party organized by the ESN association

Online registration required (places are limited).

German :

Sie sind ein neuer internationaler Student an der Université de Loraine?

Willkommen an der Université de Lorraine! Willkommen in Nancy!

Die Université de Lorraine und ihre Partner organisieren für Sie eine besondere Veranstaltung, um Ihnen das Studentenleben in Lothringen näher zu bringen!

Auf dem Programm stehen:

Von 16:00 bis 19:00 Uhr Salle Chepfer (rue Pierre Fourier)

Informationsstände (Verwaltungsformalitäten, Leben in der Metropole, Gesundheit und soziale Sicherheit, Sport, Kultur, Vereine usw.) und Schnitzeljagd mit Goodies, die es zu gewinnen gibt

Um 19.30 Uhr ? Grands salons de l’Hôtel de Ville (1 place Stanislas)

French Apéro (Aperitif) mit offiziellen Begrüßungsreden, French Apéro und musikalischer Unterhaltung

Ab 22 Uhr ? After Party, organisiert vom Verein ESN

Obligatorische Anmeldung (begrenzte Plätze) online.

Italiano :

Sei un nuovo studente internazionale dell’Université de Lorraine?

Benvenuti all’Université de Lorraine! Benvenuti a Nancy!

L’Université de Lorraine e i suoi partner organizzano un evento speciale per farvi scoprire la vita studentesca in Lorena!

In programma:

Dalle 16.00 alle 19.00 Salle Chepfer (rue Pierre Fourier)

Stand informativi (formalità amministrative, vita nella Metropole, sanità e previdenza sociale, sport, cultura, associazioni…) e una caccia al tesoro con premi in palio

Alle 19.30? Grandi saloni dell’Hôtel de Ville (1 place Stanislas):

Apéro francese (aperitivo) con discorsi ufficiali di benvenuto, Apéro francese e intrattenimento musicale

Dalle 22:00 ? After Party organizzato dall’associazione ESN

Iscrizione online obbligatoria (i posti sono limitati).

Espanol :

¿Es usted un nuevo estudiante internacional en la Université de Lorraine?

¡Bienvenido a la Universidad de Lorena! ¡Bienvenido a Nancy!

La Universidad de Lorena y sus socios organizan un evento especial para que descubra la vida estudiantil en Lorena

En el programa:

De 16:00 a 19:00 h Sala Chepfer (rue Pierre Fourier)

Puestos de información (trámites administrativos, vida en la Metropole, salud y seguridad social, deporte, cultura, asociaciones, etc.), y búsqueda del tesoro con premios

¿A las 19.30 h? Grandes salones del Hôtel de Ville (1 place Stanislas)

Apéro français (aperitivo) con discursos oficiales de bienvenida, Apéro français y animación musical

A partir de las 22:00 horas After Party organizada por la asociación ESN

Inscripción en línea obligatoria (plazas limitadas).

