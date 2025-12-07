VIE – L’AQUEDUC Dardilly

dimanche 7 décembre 2025.

Tarif : – euros.

Sur scène une silhouette, un personnage, enfantin et poétique. Triste ? Mélancolique ? Peut-être, nous le saurons bientôt… voici qu’une voix off résonne, que des lumières se font, que des images apparaissent… Les carcasses, les objets rouillés, le bois flotté disposé sur la scène prend une autre apparence et note personnage semble redécouvrir ce qui l’entoure et renaître à la vie.Au fil de tableaux où beauté et poésie rivalisent, ce petit clown nous guide et nous invite à partager son émerveillement face aux spectacles étonnants que nous offrent la nature et les petits riens du quotidien.Le tout compose une ode au vivant sous toute ses formes, une fable poétique, un spectacle propice à s’émerveiller autant qu’à s’émouvoir.C’est un spectacle qui fait du bien, c’est à consommer sans modération

L’AQUEDUC Centre Culturel 69570 Dardilly 69