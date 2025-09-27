VIE MODERNE ET QUÊTE SPIRITUELLE COMPATIBLES ? — DES CLÉS BOUDDHISTES Montpellier

VIE MODERNE ET QUÊTE SPIRITUELLE COMPATIBLES ? — DES CLÉS BOUDDHISTES Montpellier samedi 27 septembre 2025.

VIE MODERNE ET QUÊTE SPIRITUELLE COMPATIBLES ? — DES CLÉS BOUDDHISTES

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-27

Stage de méditation au centre à Montpellier et sur YouTube

Le samedi et dimanche 27/28 septembre de 10:00 à 16:30 avec Kadam Olivier

Vie moderne et quête spirituelle compatibles ? — Des clés bouddhistes

Stage de méditation au centre à Montpellier et sur YouTube

Le samedi et dimanche 27/28 septembre de 10:00 à 16:30 avec Kadam Olivier

Vie moderne et quête spirituelle compatibles ? — Des clés bouddhistes

Samedi 27 et dimanche 28 septembre , 10h-11h15 / 11h45-13h / 15h-16h30 Avec Kadam Olivier

Avez-vous parfois l’impression que votre vie manque de sens profond, happée par la routine et la recherche de plaisirs éphémères ? La quête de sens est universelle, mais peut sembler incompatible avec notre vie moderne. Ce cours vous propose de découvrir des outils bouddhistes authentiques pour transformer votre quotidien en un chemin spirituel. Vous apprendrez que la vraie satisfaction ne réside pas dans les distractions extérieures, mais dans la sagesse et la paix intérieure que vous pouvez cultiver à chaque instant. Notre communauté chaleureuse et ouverte vous accueille sans jugement.

Bénéfices de votre participation

• Trouver le sens profond Découvrez des méthodes simples pour donner une direction significative à votre vie, au-delà des objectifs matérialistes.

• Paix durable Apprenez à vous libérer de l’attachement aux plaisirs ordinaires pour cultiver un bonheur stable et inconditionnel.

• Sérénité au quotidien Gagnez en perspective pour faire face aux défis de la vie moderne avec un esprit calme et serein.

Ce cours vous offre des outils concrets pour un mieux-être profond et durable. Les séances sont un enchaînement de conférences incluant des méditations guidées.

Ce cours convient à tout le monde.

Sur réservation .

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org

English :

Meditation workshop at the Montpellier center and on YouTube

Saturday and Sunday September 27/28 from 10:00 to 16:30 with Kadam Olivier

Modern life and the spiritual quest: compatible? Buddhist keys

German :

Meditationskurs im Zentrum in Montpellier und auf YouTube

Am Samstag und Sonntag, 27./28. September, von 10:00 bis 16:30 Uhr mit Kadam Olivier

Modernes Leben und spirituelle Suche: vereinbar?? Buddhistische Schlüssel

Italiano :

Laboratorio di meditazione presso il centro di Montpellier e su YouTube

Sabato e domenica 27/28 settembre dalle 10:00 alle 16:30 con Kadam Olivier

Vita moderna e ricerca spirituale: compatibili? Chiavi buddiste

Espanol :

Taller de meditación en el centro de Montpellier y en YouTube

Sábado y domingo 27/28 de septiembre de 10:00 a 16:30 con Kadam Olivier

Vida moderna y búsqueda espiritual: ¿compatibles? Claves budistas

L’événement VIE MODERNE ET QUÊTE SPIRITUELLE COMPATIBLES ? — DES CLÉS BOUDDHISTES Montpellier a été mis à jour le 2025-08-25 par 34 OT MONTPELLIER