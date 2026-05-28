Vie paysanne dans le bocage au XIXè siècle Église Montcuit

Montcuit

Vie paysanne dans le bocage au XIXè siècle

Église Vierge de l’Église Montcuit Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 17:00:00

fin : 2026-08-18 19:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Quel était donc le quotidien d’une famille paysanne dans le bocage du XIXè siècle ? Avant l’avènement de l’agriculture mécanisée, nombre de familles vivaient en quasi-autonomie dans le bocage. Partons en immersion dans le quotidien des paysans et paysannes au rythme des saisons ; explorons les interactions qu’ils et elles entretenaient avec le bocage, ce lieu de vie façonné par leurs besoins, leurs pratiques, leurs traditions. 2h-2h30, 5km, contactez-moi si temps incertain. Inscription conseillée, prévoir des espèces. .

Église Vierge de l’Église Montcuit 50490 Manche Normandie +33 6 38 69 18 54 communbocage@proton.me

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English : Vie paysanne dans le bocage au XIXè siècle

L’événement Vie paysanne dans le bocage au XIXè siècle Montcuit a été mis à jour le 2026-05-28 par Coutances Tourisme