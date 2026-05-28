Vie paysanne dans le bocage au XIXè siècle Église Montcuit
Vie paysanne dans le bocage au XIXè siècle Église Montcuit mardi 18 août 2026.
Montcuit
Vie paysanne dans le bocage au XIXè siècle
Église Vierge de l’Église Montcuit Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 17:00:00
fin : 2026-08-18 19:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Quel était donc le quotidien d’une famille paysanne dans le bocage du XIXè siècle ? Avant l’avènement de l’agriculture mécanisée, nombre de familles vivaient en quasi-autonomie dans le bocage. Partons en immersion dans le quotidien des paysans et paysannes au rythme des saisons ; explorons les interactions qu’ils et elles entretenaient avec le bocage, ce lieu de vie façonné par leurs besoins, leurs pratiques, leurs traditions. 2h-2h30, 5km, contactez-moi si temps incertain. Inscription conseillée, prévoir des espèces. .
Église Vierge de l’Église Montcuit 50490 Manche Normandie +33 6 38 69 18 54 communbocage@proton.me
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English : Vie paysanne dans le bocage au XIXè siècle
L’événement Vie paysanne dans le bocage au XIXè siècle Montcuit a été mis à jour le 2026-05-28 par Coutances Tourisme
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