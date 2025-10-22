Vie paysanne dans le bocage Coutances

9A Place de la Croûte Coutances Manche

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 16:00:00

Visite du bocage Vie paysanne dans le bocage avec une guide du bocage.

Durée d’environ 2h, parcours de 5km, départ et arrivée au parking de la Croûte, prévoir des bottes si pluie récente, contactez moi si temps incertain. Jauge limitée, inscription conseillée. .

9A Place de la Croûte Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 38 69 18 54 communbocage@proton.me

