Vie privée et sobriété numérique Bibliothèque Antipode Rennes Mercredi 17 décembre, 10h00 Ille-et-Vilaine

sur réservation

Apprendre à naviguer sur le web de manière plus propre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-17T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-17T12:00:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 70

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70