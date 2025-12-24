Vie privée

rue des Déportés Rothau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-01-06 20:30:00

fin : 2026-01-06 22:15:00

Date(s) :

2026-01-06

Tout public

Lilian Steiner est une psychiatre reconnue. Quand elle apprend la mort de l’une de ses patientes, elle se persuade qu’il s’agit d’un meurtre. Troublée, elle décide de mener son enquête. .

rue des Déportés Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 09 49 contact@cinema-leroyal.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vie privée Rothau a été mis à jour le 2025-12-24 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche