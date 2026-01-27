Vie Privée Saint-Amand-en-Puisaye

Vie Privée

Ancienne Halle Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 20:00:00

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2026-02-16

Dans un monde où tout est filmé et partagé, cette nouvelle œuvre explore avec intensité les dérives de la surveillance et la quête de liberté individuelle au 21ème siècle. Un thriller psychologique moderne qui interroge notre rapport à l’image. .

Ancienne Halle Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté communication@panoramicbourgogne.fr

