Vie quotidienne africaine Bibliothèque Andrée Chedid De Marigny-Marmande Marigny-Marmande

Vie quotidienne africaine Samedi 4 octobre, 09h00 Bibliothèque Andrée Chedid De Marigny-Marmande Indre-et-Loire

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Découvrez la vie quotidienne au Mali et au Burkina Faso

Trois espaces thématiques vous invitent à explorer objets, photos et témoignages qui racontent le quotidien, les traditions et la culture des habitants du Mali et du Burkina Faso. Une immersion riche et captivante pour petits et grands.

Bibliothèque Andrée Chedid De Marigny-Marmande 20 Grande Rue 37120 Marigny-Marmande Marigny-Marmande 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247587408 http://marigny-marmande.fr

bibliothèque