Vieillardises Théâtre les Arts Cluny

Vieillardises

Théâtre les Arts Place du marché Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06 20:50:00

2026-03-06

COMPAGNIE LA MASURE CADENCÉE

Théâtre d’objets

Vieillardises est un spectacle enlevé, rythmé, plein de fraîcheur pour parler du très grand âge et de ses décalages avec une audace joyeuse et un réalisme étonnamment doux. C’est un spectacle de théâtre d’objets se déployant dans un décor astucieux de cartons colorés. Deux comédiennes virtuoses donnent la vie à cette galerie de personnages surprenants auxquels vous allez vite vous attacher.

Mêlant délicatesse et humour, ce spectacle nous prend doucement par la main pour aller à la rencontre de ceux à qui nous n’aurions peut-être jamais eu l’idée

de rendre visite ! Un spectacle qui s’adresse à tous les âges, de 6 à 106 ans !

Dès 6 ans

Interprétation Marion Cordier, Eugénie Leclercq • Direction & écriture Marion Cordier • Regard extérieur et direction d’acteur Aude Maury et Julien Reneaut • Création lumière Olivier Epp • Régie lumière et son Quentin Verne, Térence

Crauste • Scénographie Anabel Strehaiano • Costumes Anne Dumont .

Théâtre les Arts Place du marché Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

