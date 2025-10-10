Vieillir, une force à partager : paroles de résidents en EHPAD Maison de retraite Edith Piaf Paris

Vieillir, une force à partager : paroles de résidents en EHPAD Maison de retraite Edith Piaf Paris vendredi 10 octobre 2025.

« Vieillir, une force à partager… » est une invitation à porter un regard sensible et bienveillant sur les séniors vivant en établissement. La projection de témoignages recueillis auprès de résidents d’EHPAD permet de découvrir leurs parcours, leurs ressentis et leur vision du vieillissement.

Cette rencontre se poursuit par un temps d’échange favorisant le dialogue et la reconnaissance des vécus.

Le goûter qui clôture l’événement ajoute une touche chaleureuse à ce moment de partage.

Une occasion précieuse de valoriser la parole des aînés et de repenser ensemble la place du grand âge dans notre société.

À travers une projection de témoignages de résidents en EHPAD, cette rencontre propose de réfléchir à la perception du vieillissement et à la richesse des expériences des séniors. Un moment d’écoute, d’échange et de convivialité autour d’un goûter.

Le vendredi 10 octobre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit

Entrée libre

Nombre de places limité à 30 personnes

Informations : delphine.panczak@emeis.com

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-10T18:00:00+02:00

fin : 2025-10-10T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-10T15:00:00+02:00_2025-10-10T17:00:00+02:00

Maison de retraite Edith Piaf 50 rue des bois 75019 Salon La Vie en RoseParis

https://www.paris.fr/seniors-a-paris