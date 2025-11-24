Vienne s’invite à La Roche-Posay ACROPOLYA LA ROCHE-POSAY La Roche-Posay

Vienne s’invite à La Roche-Posay

ACROPOLYA LA ROCHE-POSAY 1 rue des Chaumettes La Roche-Posay La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21

SAMEDI 20 DECEMBRE à 20h30, la 40ème symphonie de Mozart sera jouée par **l’Orchestre de Chambre de Nouvelle-Aquitaine**. Tarifs 30 € 25 € tarif réduit gratuit pour les moins de 16 ans.Billetterie sur le site de l’Office de Tourisme de La Roche-Posay.

DIMANCHE 21 DEC. A 16h Amour sans frontière : Un spectacle destiné au jeune public, mêlant musique et poésie, proposé par le Duo Fortecello et Alexandre Griffiths. La représentation sera suivie d’un moment magique avec la distribution de cadeaux par le Père Noël. GRATUIT .

ACROPOLYA LA ROCHE-POSAY 1 rue des Chaumettes La Roche-Posay La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine

English : Vienne s’invite à La Roche-Posay

German : Vienne s’invite à La Roche-Posay

Italiano :

Espanol : Vienne s’invite à La Roche-Posay

L’événement Vienne s’invite à La Roche-Posay La Roche-Posay a été mis à jour le 2025-11-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne