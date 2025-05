Viens apprendre à dessiner au stylo bic – Anjouin, 13 juin 2025 10:00, Anjouin.

Indre

Viens apprendre à dessiner au stylo bic Lieu-dit Le Bourg Anjouin Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13 10:00:00

fin : 2025-06-15 19:00:00

Date(s) :

2025-06-13

Viens apprendre à dessiner au stylo bic Espace associatif et culturel d’AnjouinFamilles

Viens apprendre à dessiner au stylo Bic avec Teddy BELLINO à l’espace asociatif et culturel. Vendredi 3 Juin vernissage de l’exposition à 18h/Samedi 14 Juin Rencontre/Conférence et ateliers et Dimanche 15 Juin vente de reproductions. Inscriptions et renseignements au 06 48 31 43 78 ou 07 61 12 56 54 .

Lieu-dit Le Bourg

Anjouin 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 48 31 43 78

English :

Come and learn to draw with a bic pen Espace associatif et culturel d’Anjouin

German :

Komm und lerne, mit dem Bic-Stift zu zeichnen Espace associatif et culturel d’Anjouin

Italiano :

Venite a imparare a disegnare con una penna bic Espace associatif et culturel d’Anjouin

Espanol :

Ven a aprender a dibujar con un bolígrafo bic Espace associatif et culturel d’Anjouin

L’événement Viens apprendre à dessiner au stylo bic Anjouin a été mis à jour le 2025-05-26 par OT Chabris Pays de Bazelle