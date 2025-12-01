Viens au ciné ! Cinéma Confluences Bar-le-Duc

Viens au ciné ! Cinéma Confluences Bar-le-Duc samedi 13 décembre 2025.

Viens au ciné !

Cinéma Confluences 8 Avenue du 94ème RI Bar-le-Duc Meuse

La Ville de Bar-le-Duc propose aux petits barisiens de 6 à 12 ans, 2 séances de cinéma gratuite Utopia 2 et Bob l’Eponge sont au programme.

Inscription nécessaire au préalable par mail à culture@barleduc.frEnfants

Cinéma Confluences 8 Avenue du 94ème RI Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 56 00 communication@barleduc.fr

English :

The City of Bar-le-Duc is offering 2 free cinema screenings for children aged 6 to 12: Utopia 2 and SpongeBob SquarePants.

Prior registration required by e-mail to culture@barleduc.fr

German :

Die Stadt Bar-le-Duc bietet den kleinen Barisianern zwischen 6 und 12 Jahren zwei kostenlose Kinovorstellungen an: Utopia 2 und SpongeBob stehen auf dem Programm.

Eine Anmeldung ist vorab per E-Mail an culture@barleduc.fr erforderlich

Italiano :

Bar-le-Duc propone 2 proiezioni cinematografiche gratuite per bambini dai 6 ai 12 anni: Utopia 2 e SpongeBob SquarePants.

Si prega di registrarsi in anticipo via e-mail a culture@barleduc.fr

Espanol :

Bar-le-Duc ofrece 2 proyecciones gratuitas para niños de 6 a 12 años: Utopía 2 y Bob Esponja.

Inscripción previa por correo electrónico a culture@barleduc.fr

