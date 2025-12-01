Viens au ciné ! Cinéma Confluences Bar-le-Duc
Viens au ciné ! Cinéma Confluences Bar-le-Duc samedi 13 décembre 2025.
Viens au ciné !
Cinéma Confluences 8 Avenue du 94ème RI Bar-le-Duc Meuse
Début : Samedi Samedi 2025-12-13 13:30:00
2025-12-13 2025-12-20
La Ville de Bar-le-Duc propose aux petits barisiens de 6 à 12 ans, 2 séances de cinéma gratuite Utopia 2 et Bob l’Eponge sont au programme.
Inscription nécessaire au préalable par mail à culture@barleduc.frEnfants
Cinéma Confluences 8 Avenue du 94ème RI Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 56 00 communication@barleduc.fr
English :
The City of Bar-le-Duc is offering 2 free cinema screenings for children aged 6 to 12: Utopia 2 and SpongeBob SquarePants.
Prior registration required by e-mail to culture@barleduc.fr
German :
Die Stadt Bar-le-Duc bietet den kleinen Barisianern zwischen 6 und 12 Jahren zwei kostenlose Kinovorstellungen an: Utopia 2 und SpongeBob stehen auf dem Programm.
Eine Anmeldung ist vorab per E-Mail an culture@barleduc.fr erforderlich
Italiano :
Bar-le-Duc propone 2 proiezioni cinematografiche gratuite per bambini dai 6 ai 12 anni: Utopia 2 e SpongeBob SquarePants.
Si prega di registrarsi in anticipo via e-mail a culture@barleduc.fr
Espanol :
Bar-le-Duc ofrece 2 proyecciones gratuitas para niños de 6 a 12 años: Utopía 2 y Bob Esponja.
Inscripción previa por correo electrónico a culture@barleduc.fr
