VIENS BOIRE UN PETIT COUP A LA MAISON – MJC POP CORN – BOURG EN BRESSE Bourg En Bresse mercredi 4 février 2026.

Un bar sur scène, vos anecdotes et c’est parti pour les remasteriser en mode téléphone arabe !Les volontaires du public pourront venir sur scène pour boire un coup et nous raconter une brève de comptoir que les improvisateurs vont revoir à leur manière : quelle que soit l’histoire racontée, les impros vont les décoller pour vos plus grands rires !Artistes :Les Zinc

MJC POP CORN – BOURG EN BRESSE 4 ALLEE DES BROTTEAUX 01000 Bourg En Bresse 01