VIENS BOIRE UN PETIT COUP A LA MAISON – SALLE PAUL GARCIN Lyon

VIENS BOIRE UN PETIT COUP A LA MAISON Début : 2026-02-07 à 19:00. Tarif : – euros.

Un bar sur scène, vos anecdotes et c’est parti pour les remasteriser en mode téléphone arabe !Les volontaires du public pourront venir sur scène pour boire un coup et nous raconter une brève de comptoir que les improvisateurs vont revoir à leur manière : quelle que soit l’histoire racontée, les impros vont les décoller pour vos plus grands rires !Artistes :Les Zinc

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE PAUL GARCIN 7 IMPASSE FLESSELLES 69001 Lyon 69