VIENS BOUGER ATELIERS Magalas

VIENS BOUGER ATELIERS Magalas samedi 2 août 2025.

VIENS BOUGER ATELIERS

1 RUE DE LA HUPPE Magalas Hérault

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Viens bouger en partenariat avec Vamos Padel et O’Tempo Studio- Ateliers.

Enfants de + de 6 ans.

PADEL 9h15, 9h45 et 10h

DANSE Street de 9h30 à 10h30

TRAMPOLINE 10h45 et 11h30 + QUIZ ROOM 10h et 10h30

Sur inscription.

1 RUE DE LA HUPPE Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 6 87 91 83 65

English :

Get moving in partnership with Vamos Padel and O’Tempo Studio- Workshops.

Children over 6.

PADEL: 9.15am, 9.45am and 10am

DANSE Street: 9:30 am to 10:30 am

TRAMPOLINE: 10h45 and 11h30 + QUIZ ROOM: 10h and 10h30

Registration required.

German :

Komm in Bewegung in Zusammenarbeit mit Vamos Padel und O’Tempo Studio- Workshops.

Kinder ab 6 Jahren.

PADEL: 9.15 Uhr, 9.45 Uhr und 10.00 Uhr

Street DANCE: 9:30 bis 10:30 Uhr

TRAMPOLINE: 10:45 und 11:30 Uhr + QUIZ ROOM: 10:00 und 10:30 Uhr

Nach Anmeldung.

Italiano :

Muoversi in collaborazione con Vamos Padel e O’Tempo Studio Laboratori.

Bambini dai 6 anni in su.

PADEL: 9.15, 9.45 e 10.00

DANCE Street: dalle 9.30 alle 10.30

TRAMPOLINO: ore 10.45 e 11.30 + SALA QUIZ: ore 10.00 e 10.30

Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Muévete en colaboración con Vamos Padel y O’Tempo Studio- Talleres.

A partir de 6 años.

PADEL: 9.15h, 9.45h y 10h

BAILE EN LA CALLE: de 9.30 a 10.30 horas

TRAMPOLÍN: 10.45h y 11.30h + QUIZ ROOM: 10.00h y 10.30h

Inscripción obligatoria.

L’événement VIENS BOUGER ATELIERS Magalas a été mis à jour le 2025-07-19 par 34 OT AVANT-MONTS